Одноклубник Николы Йокича превзошёл его по одному из показателей в плей-офф НБА
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Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей превзошёл центрового команды Николу Йокича по числу матчей в плей-офф в истории «Денвера» с 40+ набранными очками. Это случилось после пятой игры первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 05:00 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
131 : 115
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Маррей - 43, Гордон - 23, Уэстбрук - 21, Портер - 14, Йокич - 13, Браун - 11, Тайсон - 2, Уотсон - 2, Ннаджи - 2, Строутер, Джордан, Шарич, Пикетт, Чанчар
Лос-Анджелес Клипперс: Зубац - 27, Леонард - 20, Богданович - 18, Данн - 15, Пауэлл - 12, Харден - 11, Джонс - 7, Браун - 3, Миллер - 2, Коффи, Кристи, Юбэнкс, Симмонс, Батюм, Миллз
Теперь в активе Маррея шесть матчей за «Денвер», где он набирал 40 и более очков. У Йокича таких игр к настоящему моменту пять.
Фото: Скриншот трансляции
Напомним, «Денвер» победил «Лос-Анджелес» в пятом матче со счётом 131:115. Маррей набрал 43 очка, к которым добавил пять подборов и семь передач. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Наггетс». Серия будет продолжаться до четырёх побед.
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