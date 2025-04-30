Одноклубник Николы Йокича превзошёл его по одному из показателей в плей-офф НБА

Разыгрывающий «Денвер Наггетс» Джамал Маррей превзошёл центрового команды Николу Йокича по числу матчей в плей-офф в истории «Денвера» с 40+ набранными очками. Это случилось после пятой игры первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Наггетс» и «Лос-Анджелес Клипперс».

Теперь в активе Маррея шесть матчей за «Денвер», где он набирал 40 и более очков. У Йокича таких игр к настоящему моменту пять.

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Напомним, «Денвер» победил «Лос-Анджелес» в пятом матче со счётом 131:115. Маррей набрал 43 очка, к которым добавил пять подборов и семь передач. Счёт в серии стал 3-2 в пользу «Наггетс». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

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