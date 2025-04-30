«Автодор» объявил об уходе из команды легионера Джамала Джонса

32-летний лёгкий форвард Джамал Джонс по окончании контракта с «Автодором» продолжит карьеру в чемпионате Кувейта. Об этом информирует пресс-служба саратовского клуба.

«Автодор» по итогам регулярного чемпионата Единой лиги занял шестое место, а в четвертьфинале плей-офф встречался с казанским УНИКСом, которому уступил в трёх матчах серии. Джонс в 44 матчах нынешнего сезона набирал в среднем 11,4 очка, 4,3 подбора, 1,5 передачи и 0,8 перехвата за 27 с половиной минут игрового времени.

«Баскетбольный клуб «Автодор» благодарит Джамала за вклад в победы команды и желает ему успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении команды.

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