Гомельский перечислил экс-игроков НБА среднего уровня, ставших великими тренерами

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский ответил на вопрос пользователя своего сайта по поводу бывших игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), ставших тренерами. «Как думаете, Фил Джексон и Пэт Райли – это ярчайшие примеры того, как посредственные игроки в НБА стали великими тренерами?» — поинтересовались у Гомельского.

«Добавьте в список Брауна и Керра. Среднего уровня игроки гораздо чаще становятся классными тренерами, чем бывшие звёзды», — ответил Владимир.

Ранее Гомельский оценил шансы «Миннесоты» завоевать чемпионство в этом сезоне НБА.

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