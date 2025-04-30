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Пирс назвал условие, при котором «Голден Стэйт» может выйти в финал плей-офф НБА — 2025

Пирс назвал условие, при котором «Голден Стэйт» может выйти в финал плей-офф НБА — 2025
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Член Зала славы баскетбола и чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Пол Пирс высказал мнение, что «Голден Стэйт Уорриорз» в случае отсутствия травм у лидеров команды сможет пробиться в финал НБА нынешнего сезона.

«Если ни у кого из них не будет травм, то они смогут создать проблемы для соперников в Западной конференции и, возможно, даже дойти до финала», — сказал Пирс в эфире передачи Speak.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА нынешнего сезона «Голден Стэйт» встречается с «Хьюстон Рокетс». После четырёх игр счёт в серии 3-1 в пользу «Уорриорз». Серия будет продолжаться до четырёх побед.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Не начался
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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