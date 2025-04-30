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Барселона — Монако. Прямая трансляция
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ИНН: 7814665871
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20:00 Мск
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«Барселона» — «Монако»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть эфир

«Барселона» — «Монако»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть эфир
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Сегодня, 30 апреля, состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого сыграют «Барселона» и «Монако». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Посмотреть её можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Евролиги «Барселона» — «Монако» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. В настоящий момент счёт в серии 2-0 в пользу «Монако». В другом матче 1/4 финала, который состоится сегодня, сыграют «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос». Счёт в их серии 1-1.

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