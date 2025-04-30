«Барселона» — «Монако»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть эфир
Сегодня, 30 апреля, состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого сыграют «Барселона» и «Монако». Начало игры запланировано на 20:00 по московскому времени. Посмотреть её можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.
Права на трансляцию матча Евролиги «Барселона» — «Монако» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. В настоящий момент счёт в серии 2-0 в пользу «Монако». В другом матче 1/4 финала, который состоится сегодня, сыграют «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос». Счёт в их серии 1-1.
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