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Эдвардсу указали, что его данки могут приводить к унижению соперников. Энтони ответил

Эдвардсу указали, что его данки могут приводить к унижению соперников. Энтони ответил
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Атакующий защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс высказался о своём боевом настрое во время матчей.

– Не совестно ли так унижать людей данками?
– Абсолютно нет. Мечтаю заткнуть в кольцо каждого на этом чёртовом свете. Клянусь, хочу уничтожать всех подряд!» — сказал Эдвардс на канале GQ Sports в YouTube.

Напомним, в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота» встречается с «Лос-Анджелес Лейкерс». После четырёх игр впереди «Тимбервулвз» (3-1 в серии). Серия будет продолжаться до четырёх побед. Эдвардс в четырёх встречах с «Лейкерс» в среднем набирал 29,8 очка, 7,8 подбора и 5,8 передачи.

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