Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: когда начнётся матч плей-офф Евролиги, где смотреть эфир

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: когда начнётся матч плей-офф Евролиги, где смотреть эфир
Комментарии

Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в ходе которого встретятся «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос». Начало игры запланировано на 20:45 мск. Посмотреть встречу можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Панатинаикос
Афины, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Евролиги «Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. В настоящий момент счёт в серии 1-1. По итогам регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» занял шестое место, а «Панатинаикос» был третьим. Также сегодня состоится ещё одна встреча 1/4 финала, в рамках которой сыграют «Барселона» и «Монако».

Евролига. Календарь
Евролига. Сетка
Материалы по теме
«Барселона» — «Монако»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть эфир

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android