«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос»: когда начнётся матч плей-офф Евролиги, где смотреть эфир

Сегодня, 30 апреля, пройдёт матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в ходе которого встретятся «Анадолу Эфес» и «Панатинаикос». Начало игры запланировано на 20:45 мск. Посмотреть встречу можно будет в онлайн-кинотеатре Okko.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. В настоящий момент счёт в серии 1-1. По итогам регулярного чемпионата «Анадолу Эфес» занял шестое место, а «Панатинаикос» был третьим. Также сегодня состоится ещё одна встреча 1/4 финала, в рамках которой сыграют «Барселона» и «Монако».

Экс-игрок Евролиги поучаствовал в драке своего клуба из Сербии: