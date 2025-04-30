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«Теперь он мой брат». Экс-игрок НБА высказался о мужчине, пожертвовавшем ему почку

«Теперь он мой брат». Экс-игрок НБА высказался о мужчине, пожертвовавшем ему почку
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), трёхкратный чемпион конкурса по броскам сверху Нейт Робинсон поблагодарил человека, который пожертвовал ему свою почку. Донором оказался Шейн Кливленд. Нейт боролся с почечной недостаточностью почти 20 лет, а весной 2024 года сообщил, что может умереть, если не будет найден донор почки. Операция по пересадке почки прошла в начале этого года в Вашингтонском университете.

«Хочу поблагодарить этого парня. Некоторым так и не удаётся встретиться со своими ангелами-хранителями. У меня теперь есть брат. Это мой братишка. Как же он мне помог! Я боролся изо всех сил», — сказал Робинсон в эфире Playmaker.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

После операции мужчины встретились друг с другом.

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