«Лейкерс» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 5:00 мск

Завтра, 1 мая, состоится пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» стартует одновременно с началом игры в 5:00 мск.

Напомним, в следующий раунд пройдёт команда, которая одержит четыре победы. В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Миннесоты».

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелеса» Дуайт Ховард рассказал, в каком случае лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс сможет рассчитывать на звание величайшего игрока всех времён.

Леброн Джеймс встретился с Дэвидом Бекхэмом перед матчем НБА: