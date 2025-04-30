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«Лейкерс» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 5:00 мск

«Лейкерс» — «Миннесота»: текстовая трансляция матча плей-офф НБА начнётся в 5:00 мск
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Завтра, 1 мая, состоится пятый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз». Прямая текстовая трансляция встречи на «Чемпионате» стартует одновременно с началом игры в 5:00 мск.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в следующий раунд пройдёт команда, которая одержит четыре победы. В настоящий момент счёт в серии 3-1 в пользу «Миннесоты».

Ранее чемпион Национальной баскетбольной ассоциации 2020 года в составе «Лос-Анджелеса» Дуайт Ховард рассказал, в каком случае лёгкий форвард «озёрников» Леброн Джеймс сможет рассчитывать на звание величайшего игрока всех времён.

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