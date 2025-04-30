Джей Джей Редик прокомментировал предстоящий матч «Лейкерс» с «Миннесотой»

Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Джей Джей Редик дал комментарий по поводу предстоящей встречи плей-офф с «Миннесотой», которой на данный момент «озёрники» уступают по личным встречам со счётом 1-3.

«Мы могли избежать множества наших ошибок. В двух гостевых матчах мы сами создавали себе проблемы. Часто мы не реализовывали отличные попытки в нападении. В четвёртой игре хорошо выходили на позиции, когда не теряли мяч. Но не использовали эти возможности. Дело не в усталости. Сколько мы набирали в последних четвертях? 19, 20, 13 очков? Это похоже на тенденцию. Два лучших игрока смазали лэй-апы у кольца. Не думаю, что это произошло из-за усталости. Сейчас мы взвинчены до предела, так и должно быть. Полностью сосредоточены на пятой игре. Для нас она будет седьмой», — сказал Редик на YouTube-канале известного инсайдера Райана Уорда.