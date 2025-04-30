Адетокунбо проведёт встречу с руководством «Милуоки», чтобы обсудить своё будущее

Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо проведёт встречу с руководством клуба, чтобы обсудить своё будущее. Об этом сообщает инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, ранее его команда потерпела поражение в пятом матче серии первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Индианой Пэйсерс» со счётом 118:119 ОТ (1-4).

Адетокунбо, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 30 очков (9 из 17 с игры, где один из двух — трёхочковые; 11 из 17 — штрафные), 20 подборов и 13 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-2».

Как сообщалось ранее, потенциально Адетокунбо может перейти в «Лос-Анджелес Лейкерс», чтобы объединиться с Леброном Джеймсом и Лукой Дончичем.