Назван показатель, в котором «Миннесота» значительно превосходит «Лейкерс» в плей-офф НБА

Согласно статистическим данным, которые привёл портал Crazy Stats на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), команда НБА «Миннесота Тимбервулвз» значительно превосходит «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртых периодах. Общий счёт после уже сыгранных четырёх встреч – 105:69 в пользу «Миннесоты».

Напомним, пятый матч плей-офф между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоится в ночь с 30 апреля на 1 мая в Лос-Анджелесе (США). На текущий момент счёт личных встреч между командами 3-1 в пользу «Миннесоты».

Накануне перед этой игрой главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик уверил всех фанатов в том, что они настроены исключительно на победу.