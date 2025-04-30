Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Барселона — Монако. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Назван показатель, в котором «Миннесота» значительно превосходит «Лейкерс» в плей-офф НБА

Назван показатель, в котором «Миннесота» значительно превосходит «Лейкерс» в плей-офф НБА
Комментарии

Согласно статистическим данным, которые привёл портал Crazy Stats на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter), команда НБА «Миннесота Тимбервулвз» значительно превосходит «Лос-Анджелес Лейкерс» в четвёртых периодах. Общий счёт после уже сыгранных четырёх встреч – 105:69 в пользу «Миннесоты».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, пятый матч плей-офф между «Лейкерс» и «Миннесотой» состоится в ночь с 30 апреля на 1 мая в Лос-Анджелесе (США). На текущий момент счёт личных встреч между командами 3-1 в пользу «Миннесоты».

Накануне перед этой игрой главный тренер «Лейкерс» Джей Джей Редик уверил всех фанатов в том, что они настроены исключительно на победу.

Материалы по теме
«Лейкерс» всё — сдулись? Неужели Леброн и Дончич покинут плей-офф НБА? LIVE
Live
«Лейкерс» всё — сдулись? Неужели Леброн и Дончич покинут плей-офф НБА? LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android