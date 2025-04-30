Представлена свежая информация о состоянии сына Гилберта Аренаса после госпитализации

18-летний Элайджа Аренас, сын экс-игрока Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и трёхкратного участника Матча звёзд североамериканской лиги Гилберта Аренаса, был выписан из больницы. Об этом сообщил инсайдер Шэмс Чарания.

Напомним, ранее сообщалось, что Элайджу ввели в искусственную кому. Многими экспертами Элайджа считается одним из лучших атакующих защитников драфта НБА 2026 года. Баскетболист попал в серьёзную автомобильную аварию в Лос-Анджелесе, после чего был госпитализирован.

Как сообщила семья Аренаса, они рассчитывают на полное выздоровление баскетболиста. Сроки восстановления спортсмена пока не уточняются.