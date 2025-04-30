Букмекер из США предположил, кто станет MVP финала плей-офф НБА — 2025

26-летний канадский баскетболист Шей Гилджес-Александер, выступающий за команду «Оклахома-Сити Тандер» в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) на позиции защитника, назван самым вероятным MVP финала плей-офф НБА — 2025 по версии Sportzino. Об этом сообщает Basketball Forever в своих социальных сетях.

Помимо Гилджес-Александера, в топ-5 этого рейтинга вошли: разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри, 23-летний лидер и атакующий защитник клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс, а также лёгкий форвард «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард и 30-летний сербский центровой «Денвер Наггетс Никола Йокич.