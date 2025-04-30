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Адетокунбо повторил редкое достижение, которое покорялось Йокичу, Уилту и Абдул-Джаббару

Адетокунбо повторил редкое достижение, которое покорялось Йокичу, Уилту и Абдул-Джаббару
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Тяжёлый форвард и лидер «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо повторил редкое достижение, которое ранее покорялось только трём баскетболистам — Николе Йокичу, Уильу Чемберлейну и Кариму Абдул-Джаббару.

В пятом матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Индианой Пэйсерс» (118:119 ОТ, 1-4) Адектокунбо провёл на площадке в общей сложности 44 минуты, набрав суммарно 30 очков (9 из 17 с игры, где 1 из 2 — трёхочковые; 11 из 17 — штрафные), 20 подборов и 13 результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-2».

Таким образом, греческий баскетболист стал четвёртым игроком в истории, которому в плей-офф удавалось оформить трипл-дабл с показателями 30-20-10.

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