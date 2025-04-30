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Барселона — Монако. Прямая трансляция
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20:00 Мск
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«Барселона» обыграла «Монако» и сократила отставание в серии 1/4 финала Евролиги

«Барселона» обыграла «Монако» и сократила отставание в серии 1/4 финала Евролиги
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В Барселоне (Испания) завершился третий матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались местный одноимённый клуб и «Монако». Встреча закончилась победой каталонской команды со счётом 100:89.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
100 : 89
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Андерсон, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Кейта, Парра, Вильяр, Grujicic
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Вилли Эрнангомес, набравший 19 очков. 16 очков на счету Джабари Паркера. Ещё 14 очков набрал Дарио Брисуэла. В составе «Монако» дабл-дабл из 20 очков и 12 результативных передач оформил Майк Джеймс, 19 очков – на счету Эли Окобо.

Евролига. Турнирная таблица
Евролига. Календарь

«Барселона» сократила отставание в серии и уступает со счётом 1-2. Четвёртый матч состоится в Барселоне 2 мая.

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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