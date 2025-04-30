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«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел вперёд в серии 1/4 финала Евролиги

«Панатинаикос» обыграл «Анадолу Эфес» и вышел вперёд в серии 1/4 финала Евролиги
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В Стамбуле (Турция) завершился третий матч серии 1/4 финала Евролиги, в котором встречались местный «Анадолу Эфес» и греческий «Панатинаикос». Встреча закончилась победой греческой команды со счётом 81:77.

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Кендрик Нанн, набравший 25 очков. 18 очков на свой счёт записал Константинос Митоглу.

В составе «Анадолу Эфес» 17 очков набрал Шейн Ларкин, ещё 14 очков на свой счёт записал Дэниел Отуру.

Эта победа позволила «Панатинаикосу» выйти вперёд в серии до трёх побед — 2-1. Четвёртая встреча серии состоится в Стамбуле 2 мая.

Евролига. Турнирная таблица
Евролига. Календарь

Напомним, матчи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб одолел мадридский «Реал» (95:80). В игре за третье место «Олимпиакос» победил «Фенербахче» (87:84).

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