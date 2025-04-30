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Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 30 апреля

Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 30 апреля
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30 апреля в Евролиге продолжилась серия плей-офф. За право участия в полуфинале плей-офф в эту дату состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 30 апреля:

«Барселона» — «Монако» — 100:89 (1-2 в серии);
«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» — 77:81 (1-2).

Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:00 МСК
Барселона
Барселона, Испания
Окончен
100 : 89
Монако
Монако, Монако
Барселона: Пантер, Андерсон, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Абринес, Паркер, Кейта, Парра, Вильяр, Grujicic
Монако: Окобо, Блоссомгейм, Лойд, Тайс, Диалло, Корнели, Джайте, Мотеюнас, Тарпей, Браун, Стразель, Джеймс
Евролига . 1/4 финала. 3-й матч
30 апреля 2025, среда. 20:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
77 : 81
Панатинаикос
Афины, Греция
Анадолу Эфес: Ларкин, Нвора, Брайант, Шмитс, Томпсон, Дозьер, Пуарье, Оздемироглу, Османи, Отуру, Йылмаз, Уиллис
Панатинаикос: Браун, Слукас, Калаицакис, Осман, Папапетру, Грант, Пляйсс, Нанн, Габриэль, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен

Напомним, встречи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является греческий «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место ещё один греческий клуб, «Олимпиакос», победил турецкий «Фенербахче» (87:84).

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