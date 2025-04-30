Результаты матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 30 апреля

30 апреля в Евролиге продолжилась серия плей-офф. За право участия в полуфинале плей-офф в эту дату состоялись две встречи. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей плей-офф Евролиги 30 апреля:

«Барселона» — «Монако» — 100:89 (1-2 в серии);

«Анадолу Эфес» — «Панатинаикос» — 77:81 (1-2).

Напомним, встречи серии плей-офф будут проводиться в формате до трёх побед. Действующим победителем Евролиги является греческий «Панатинаикос». В финале турнира греческий клуб обыграл мадридский «Реал» (95:80). В матче за третье место ещё один греческий клуб, «Олимпиакос», победил турецкий «Фенербахче» (87:84).