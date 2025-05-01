Никола Йович сыграет на Евробаскете-2025

21-летний сербский профессиональный баскетболист, играющий на позиции форварда за коллектив Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Майами Хит», Никола Йович выступит в составе сборной Сербии на Евробаскете-2025. Об этом сообщил журналист Тим Рейнольдс на своей странице в соцсетях.

Таким образом, Йович сыграет уже в третьем подряд турнире в составе сборной страны. Ранее он выступал за сборную Сербии на чемпионате мира 2023 года и Олимпийских играх 2024 года.

Йович в составе сборной Сербии стал обладателем бронзовых медалей на Олимпийских играх в Париже.

Евробаскет-2025 пройдёт с 27 августа по 14 сентября 2025 года в четырёх странах — Кипре, Финляндии, Польше и Латвии.