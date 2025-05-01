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Назван обладатель награды «Самый прогрессирующий игрок» в сезоне-2024/2025 НБА

Назван обладатель награды «Самый прогрессирующий игрок» в сезоне-2024/2025 НБА
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Пресс-служба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) назвала обладателя награды «Самый прогрессирующий игрок» по результатам регулярного сезона-2024/2025. Им стал атакующий защитник команды «Атланта Хоукс» Дайсон Дэниэлс, который получил 332 балла в голосовании.

Второе и третье места заняли центровой «Лос-Анджелес Клипперс» Ивица Зубац (186 баллов) и разыгрывающий «Детройт Пистонс» Кейд Каннингем (122 балла).

В нынешнем сезоне 22-летний Дэниэлс демонстрировал средние показатели в 14,1 очка, 5,9 подбора, 4,4 передачи и 3 перехвата за игру, тогда как в предыдущем сезоне его статистика составляла 5,8 очка, 3,9 подбора, 2,7 передачи и 1,4 перехвата.

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