Центровой «Хьюстона» Шенгюн приблизился к достижению Йокича по передачам в плей-офф
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В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 93:64 в пользу домашней команды.
Алперен Шенгюн, центровой и один из ключевых игроков «Хьюстона», за первую половину матча сделал восемь результативных передач. Как сообщает статистический портал Polymarket Hoops в соцсетях, это второй лучший показатель в истории плей-офф по количеству передач за половину игры среди центровых. Больше было только у Николы Йокича, центрового «Денвер Наггетс».
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
4-я четверть
114 : 99
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Ландейл, Грин, Ванвлит, Уитмор, Брукс, Смит II, Адамс, Шеппард, Исон, Уильямс, Шенгюн, Грин
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II, Подзиемски, Муди, Луни, Хилд, Батлер, Ки, Сантос, Пост, Грин, Карри, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
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