Центровой «Хьюстона» Шенгюн приблизился к достижению Йокича по передачам в плей-офф

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 93:64 в пользу домашней команды.

Алперен Шенгюн, центровой и один из ключевых игроков «Хьюстона», за первую половину матча сделал восемь результативных передач. Как сообщает статистический портал Polymarket Hoops в соцсетях, это второй лучший показатель в истории плей-офф по количеству передач за половину игры среди центровых. Больше было только у Николы Йокича, центрового «Денвер Наггетс».