Вембаньяма сфотографировался с легендами «Сан-Антонио», выглядя значительно выше их

В социальных сетях опубликовали фотографию, на которой запечатлены действующие игроки «Сан-Антонио Спёрс», а также ветераны команды, уже завершившие профессиональную карьеру.
Среди них легендарные Тим Данкан и Дэвид Робинсон, а также атакующий защитник Стефон Касл и центровой Виктор Вембаньяма. Снимок был сделан по случаю вручения Каслу награды «Новичок года» по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2024/2025.
Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Стефон Касл и Виктор Вембаньяма
Фото: x.com/KSATMaryRom
На фотографии обращает на себя внимание то, что Виктор Вембаньяма заметно выше всех остальных, включая бывших бигменов техасского клуба. Согласно официальным данным, его рост составляет 221 см.