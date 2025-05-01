Вембаньяма сфотографировался с легендами «Сан-Антонио», выглядя значительно выше их

В социальных сетях опубликовали фотографию, на которой запечатлены действующие игроки «Сан-Антонио Спёрс», а также ветераны команды, уже завершившие профессиональную карьеру.

Среди них легендарные Тим Данкан и Дэвид Робинсон, а также атакующий защитник Стефон Касл и центровой Виктор Вембаньяма. Снимок был сделан по случаю вручения Каслу награды «Новичок года» по итогам регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — 2024/2025.

Тим Данкан, Дэвид Робинсон, Стефон Касл и Виктор Вембаньяма Фото: x.com/KSATMaryRom

На фотографии обращает на себя внимание то, что Виктор Вембаньяма заметно выше всех остальных, включая бывших бигменов техасского клуба. Согласно официальным данным, его рост составляет 221 см.

Виктор Вембаньяма сыграл в футбол в Коста-Рике: