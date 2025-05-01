Керр заменил стартовых игроков «Голден Стэйт» в середине 3-й четверти матча плей-офф НБА

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 107:80 в пользу домашней команды.

Примечательно, что за 5 минут и 50 секунд до окончания третьей четверти главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр решил больше не выпускать на площадку стартовый состав до конца матча. Это решение было принято при счёте 64:93 в пользу «Хьюстон».

На данный момент счёт в серии составляет 3-1 в пользу «Уорриорз». Если потребуется, следующая игра состоится в Сан-Франциско.