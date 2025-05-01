«Ты меня не уважаешь». Отец Халибёртона внёс ясность в конфликт с Адетокунбо

Отец звёздного разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона Джон Халибёртон в очередной раз высказался по поводу своего конфликта с тяжёлым форвардом и лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо после пятого матча первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся вчера, 30 мая.

«Когда я повернулся, со стороны могло показаться, будто я смотрю на него. Но на самом деле мой взгляд был направлен сквозь него… А он сказал: «Ты меня, чёрт возьми, не уважаешь», — рассказал Джон Халибёртон специально для телеканала TMJ4 из Милуоки.

Напомним, после окончания матча Адетокунбо и отец Халибёртона начали публично и довольно эмоционально выяснять отношения. Одноклубники Янниса сделали всё возможное, чтобы предотвратить физическое столкновение.