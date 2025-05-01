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«Ты меня не уважаешь». Отец Халибёртона внёс ясность в конфликт с Адетокунбо

«Ты меня не уважаешь». Отец Халибёртона внёс ясность в конфликт с Адетокунбо
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Отец звёздного разыгрывающего и лидера «Индианы Пэйсерс» Тайриза Халибёртона Джон Халибёртон в очередной раз высказался по поводу своего конфликта с тяжёлым форвардом и лидером «Милуоки Бакс» Яннисом Адетокунбо после пятого матча первого раунда серии плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся вчера, 30 мая.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
30 апреля 2025, среда. 01:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
119 : 118
ОТ
Милуоки Бакс
Милуоки
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 26, Тёрнер - 21, Несмит - 19, Макконнелл - 18, Нембард - 15, Сиакам - 10, Матурин - 5, Топпин - 5, Брайант, Уокер, Фёрфи, Брэдли, Джонсон, Шиппард
Милуоки Бакс: Трент-мл. - 33, Адетокунбо - 30, Грин - 19, Портис - 14, Портер - 11, Кузма - 5, Симс - 4, Лопес - 2, Ливингстон, Принс, Роллинз, Коннотон, Джексон

«Когда я повернулся, со стороны могло показаться, будто я смотрю на него. Но на самом деле мой взгляд был направлен сквозь него… А он сказал: «Ты меня, чёрт возьми, не уважаешь», — рассказал Джон Халибёртон специально для телеканала TMJ4 из Милуоки.

Напомним, после окончания матча Адетокунбо и отец Халибёртона начали публично и довольно эмоционально выяснять отношения. Одноклубники Янниса сделали всё возможное, чтобы предотвратить физическое столкновение.

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