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«Голден Стэйт» установил необычный антирекорд в матче плей-офф НБА

«Голден Стэйт» установил необычный антирекорд в матче плей-офф НБА
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В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 123:107 в пользу домашней команды.

Примечательно, что стартовая пятёрка «Голден Стэйт» в сумме набрала лишь 40 очков, что, по замечанию режиссёров телетрансляции, стало наихудшим результатом для стартовых составов в истории «Уорриорз» для плей-офф НБА.

Фото: Кадр из трансляции

Стефен Карри стал самым результативным в этой группе, записав на свой счёт 13 очков, тогда как Джимми Батлер и Брэндин Подзиемски добавили по восемь очков каждый. Бадди Хилд ограничился четырьмя очками, а Дрэймонд Грин завершил игру с семью набранными очками.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки
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Новости. Баскетбол
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