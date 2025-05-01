«Голден Стэйт» установил необычный антирекорд в матче плей-офф НБА

В данный момент проходит матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025, в котором «Хьюстон Рокетс» принимает «Голден Стэйт Уорриорз». На момент написания новости счёт на табло — 123:107 в пользу домашней команды.

Примечательно, что стартовая пятёрка «Голден Стэйт» в сумме набрала лишь 40 очков, что, по замечанию режиссёров телетрансляции, стало наихудшим результатом для стартовых составов в истории «Уорриорз» для плей-офф НБА.

Фото: Кадр из трансляции

Стефен Карри стал самым результативным в этой группе, записав на свой счёт 13 очков, тогда как Джимми Батлер и Брэндин Подзиемски добавили по восемь очков каждый. Бадди Хилд ограничился четырьмя очками, а Дрэймонд Грин завершил игру с семью набранными очками.