Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Хьюстон Рокетс — Голден Стэйт Уорриорз, результат матча 1 мая 2025, счет 131:116, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии, у Карри лишь 13 очков
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 131:116 и сократили отставание в серии — 2-3 (85:95, 109:94, 93:104, 106:109, 131:116).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Рокетс» Фред Ванвлит, набравший 26 очков, а также один подбор и два ассиста. У гостей лучшим стал атакующий защитник Моузес Муди, на счету которого 25 очков, девять подборов и две передачи. Лидер «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 13 очков, добавив к ним три подбора и семь результативных передач.

Шестой матч серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» пройдёт в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь со 2 на 3 мая мск.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка
Сейчас читают:
44 очка Батлера и Карри помогли «Голден Стэйт» обыграть «Хьюстон» и увеличить счёт в серии
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android