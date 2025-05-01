«Хьюстон» победил «Голден Стэйт» и сократил отставание в серии, у Карри лишь 13 очков

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на паркете арены «Тойота-центр» в Хьюстоне (США, штат Техас) завершился пятый матч серии 1/8 финала плей-офф НБА между клубами Западной конференции «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз». Хозяева площадки выиграли встречу с результатом 131:116 и сократили отставание в серии — 2-3 (85:95, 109:94, 93:104, 106:109, 131:116).

Самым результативным игроком матча стал разыгрывающий защитник «Рокетс» Фред Ванвлит, набравший 26 очков, а также один подбор и два ассиста. У гостей лучшим стал атакующий защитник Моузес Муди, на счету которого 25 очков, девять подборов и две передачи. Лидер «Уорриорз» разыгрывающий защитник Стефен Карри набрал 13 очков, добавив к ним три подбора и семь результативных передач.

Шестой матч серии плей-офф НБА между «Голден Стэйт» и «Хьюстоном» пройдёт в Сан-Франциско (США, штат Калифорния) в ночь со 2 на 3 мая мск.