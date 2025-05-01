Игрок «Голден Стэйт» получил удаление за преднамеренный удар в голову соперника

Сегодня, 1 мая, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 131:116 (2-3) в пользу домашней команды.

В конце четвёртой четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» Пэт Спенсер был удалён с площадки после потасовки, в которой участвовали несколько игроков обеих команд. В ходе конфликта Спенсер нанёс лёгкий удар головой в голову центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Фред Ванвлит, на счету которого 26 очков, две результативные передачи и один подбор.