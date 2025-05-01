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Игрок «Голден Стэйт» получил удаление за преднамеренный удар в голову соперника

Игрок «Голден Стэйт» получил удаление за преднамеренный удар в голову соперника
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Сегодня, 1 мая, завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Игра завершилась со счётом 131:116 (2-3) в пользу домашней команды.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки

В конце четвёртой четверти разыгрывающий «Голден Стэйт» Пэт Спенсер был удалён с площадки после потасовки, в которой участвовали несколько игроков обеих команд. В ходе конфликта Спенсер нанёс лёгкий удар головой в голову центрового «Хьюстона» Алперена Шенгюна.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Фред Ванвлит, на счету которого 26 очков, две результативные передачи и один подбор.

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Новости. Баскетбол
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