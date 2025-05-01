«Нереально». Керр поделился мнением о неудаче «Голден Стэйт» в 5-м плей-офф с «Хьюстоном»
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Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался после проигранного пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» со счётом 116:131 (3-2).
«К середине матча их результативность бросков достигала 95%. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. При таком уровне точности победить их нереально…
При этом Стефен [Карри] получает контакт на каждом броске. Видимо, лига сейчас это поощряет. Я знаю, что все 30 тренеров лиги считают просто абсурдным, что такое вообще допускается», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки
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