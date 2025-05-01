«Нереально». Керр поделился мнением о неудаче «Голден Стэйт» в 5-м плей-офф с «Хьюстоном»

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр высказался после проигранного пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Хьюстон Рокетс» со счётом 116:131 (3-2).

«К середине матча их результативность бросков достигала 95%. Я никогда не сталкивался с чем-то подобным. При таком уровне точности победить их нереально…

При этом Стефен [Карри] получает контакт на каждом броске. Видимо, лига сейчас это поощряет. Я знаю, что все 30 тренеров лиги считают просто абсурдным, что такое вообще допускается», — заявил Керр во время послематчевой пресс-конференции.