Диллон Брукс ответил на вопрос, старается ли он намеренно травмировать Стефена Карри

Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (131:116, 2-3) высказался по поводу мнения, что он намеренно старается травмировать разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

«Если бы у соперника была травма лодыжки, я бы атаковал именно эту слабую точку снова и снова. Так что пусть комментаторы говорят что угодно — их мнение меня не остановит», — заявил Брукс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Фред Ванвлит, на счету которого 26 очков, две результативные передачи и один подбор.