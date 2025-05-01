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Диллон Брукс ответил на вопрос, старается ли он намеренно травмировать Стефена Карри

Диллон Брукс ответил на вопрос, старается ли он намеренно травмировать Стефена Карри
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Лёгкий форвард «Хьюстон Рокетс» Диллон Брукс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Голден Стэйт Уорриорз» (131:116, 2-3) высказался по поводу мнения, что он намеренно старается травмировать разыгрывающего и лидера «Голден Стэйт» Стефена Карри.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки

«Если бы у соперника была травма лодыжки, я бы атаковал именно эту слабую точку снова и снова. Так что пусть комментаторы говорят что угодно — их мнение меня не остановит», — заявил Брукс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что самым результативным игроком в составе победителей стал разыгрывающий Фред Ванвлит, на счету которого 26 очков, две результативные передачи и один подбор.

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