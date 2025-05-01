«Лейкерс» с Дончичем и Леброном уступили «Миннесоте» и вылетели в первом раунде плей-офф

В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился пятый матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу с результатом 103:96 и выиграли серию с общим счётом 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, который набрал 28 очков, собрал семь подборов и отдал девять передач. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс принёс своей команде 22 очка при семи подборах и шести результативных передачах. В активе французского центрового «Тимбервулвз» Руди Гобера дабл-дабл — 27 очков и 24 подбора.

«Лос-Анджелес Лейкерс» завершил сезон. «Миннесота» в следующей стадии сыграет с победителем серии между «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (текущий счёт 2-3).