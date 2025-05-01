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Лос-Анджелес Лейкерс — Миннесота Тимбервулвз, результат матча 1 мая 2025, счет 96:103, 1/8 финала плей-офф НБА 2024-2025

«Лейкерс» с Дончичем и Леброном уступили «Миннесоте» и вылетели в первом раунде плей-офф
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск на паркете «Крипто.ком Арены» в Лос-Анджелесе (США, штат Калифорния) завершился пятый матч первого раунда плей-офф НБА между клубами «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесота Тимбервулвз». Гости одержали победу с результатом 103:96 и выиграли серию с общим счётом 4-1 (117:95, 85:94, 116:104, 116:113, 103:96).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Самым результативным игроком матча стал словенский разыгрывающий защитник «Лейкерс» Лука Дончич, который набрал 28 очков, собрал семь подборов и отдал девять передач. 40-летний лёгкий форвард калифорнийцев Леброн Джеймс принёс своей команде 22 очка при семи подборах и шести результативных передачах. В активе французского центрового «Тимбервулвз» Руди Гобера дабл-дабл — 27 очков и 24 подбора.

«Лос-Анджелес Лейкерс» завершил сезон. «Миннесота» в следующей стадии сыграет с победителем серии между «Хьюстон Рокетс» и «Голден Стэйт Уорриорз» (текущий счёт 2-3).

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