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Центровой «Миннесоты» в серии с «Лейкерс» обошёл и Леброна, и Дончича по одному показателю

Центровой «Миннесоты» в серии с «Лейкерс» обошёл и Леброна, и Дончича по одному показателю
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96 (4-1).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Рид провёл на площадке в общей сложности 21 минуту, набрав суммарно три очка, сделав два подбора и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает статистический портал StatMuse, Рид за серию с «Лос-Анджелесом» набрал больше очков в заключительных четвертях (27), чем Леброн Джеймс (26) и Лука Дончич (23), которые являются лидерами «Лейкерс».

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