Центровой «Миннесоты» в серии с «Лейкерс» обошёл и Леброна, и Дончича по одному показателю

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Наз Рид принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс», в котором его команда одержала победу со счётом 103:96 (4-1).

Рид провёл на площадке в общей сложности 21 минуту, набрав суммарно три очка, сделав два подбора и две результативные передачи. Показатель «плюс-минус» центрового по итогам встречи составил «-4».

Как отмечает статистический портал StatMuse, Рид за серию с «Лос-Анджелесом» набрал больше очков в заключительных четвертях (27), чем Леброн Джеймс (26) и Лука Дончич (23), которые являются лидерами «Лейкерс».