В ночь с 30 апреля на 1 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Все результаты игрового дня НБА 1 мая

«Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:116 (2-3).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 96:103 (1-4).

«Лейкерс» завершили сезон НБА на стадии 1/8 финала плей-офф. «Миннесота» вышла в следующий раунд, где встретится с победителем серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт».

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