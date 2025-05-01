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Результаты плей-офф НБА 1 мая, вылет Лейкерс

Результаты игрового дня НБА 1 мая
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В ночь с 30 апреля на 1 мая мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли очередные матчи плей-офф сезона-2024/2025. В рамках игрового дня состоялись два матча в сериях первого раунда плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с итоговыми результатами всех завершившихся встреч.

Плей-офф НБА. Календарь
Плей-офф НБА. Турнирная сетка

Все результаты игрового дня НБА 1 мая

  • «Хьюстон Рокетс» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 131:116 (2-3).
  • «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 96:103 (1-4).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

«Лейкерс» завершили сезон НБА на стадии 1/8 финала плей-офф. «Миннесота» вышла в следующий раунд, где встретится с победителем серии между «Хьюстоном» и «Голден Стэйт».

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