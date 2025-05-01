Эдвардс назвал Леброна «величайшим баскетболистом в истории» после серии с «Лейкерс»

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:96, 4-1) прокомментировал окончание серии.

«Мы победили сильнейшего игрока мира [Леброна Джеймса], величайшего из когда-либо существовавших… И это особенно приятно, ведь нам пророчили «Лейкерс» в пяти матчах», а вышло наоборот — «Вулвз» за пять [матчей]», — заявил Эдвардс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 15 очков (5 из 19 с игры, 5 из 8 — со штрафных), сделав 11 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+12».