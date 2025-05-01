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Эдвардс назвал Леброна «величайшим баскетболистом в истории» после серии с «Лейкерс»

Эдвардс назвал Леброна «величайшим баскетболистом в истории» после серии с «Лейкерс»
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Атакующий защитник и лидер «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:96, 4-1) прокомментировал окончание серии.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

«Мы победили сильнейшего игрока мира [Леброна Джеймса], величайшего из когда-либо существовавших… И это особенно приятно, ведь нам пророчили «Лейкерс» в пяти матчах», а вышло наоборот — «Вулвз» за пять [матчей]», — заявил Эдвардс во время послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 43 минуты, набрав суммарно 15 очков (5 из 19 с игры, 5 из 8 — со штрафных), сделав 11 подборов и восемь результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+12».

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