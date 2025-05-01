Стало известно, что Леброн Джеймс сказал своему сыну после вылета из плей-офф НБА

Североамериканский журналист и обозреватель ESPN Дейв Макменамин рассказал, что лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс сказал своему сыну Бронни Джеймсу после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103, 1-4).

«Леброн — Бронни, когда тот покидал раздевалку после пятой игры: стандартные слова, которые в такой момент говорят партнёры по команде: «Ладно, хорошего межсезонья. Увидимся, когда увидимся», — написал Макменамин на своей страничке в социальной сети.

Сегодня Джеймс провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 21 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 3 из 6 — со штрафных), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».