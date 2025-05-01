Леброн ответил на вопрос, как долго он намерен играть в НБА после вылета из плей-офф

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103, 1-4) ответил на вопрос, как долго он намерен продолжать играть в НБА.

«У меня нет готового ответа на этот вопрос. Мне нужно обсудить это с семьёй, с женой, с моей командой поддержки… Подумать наедине с собой, сколько ещё я хочу играть. Посмотрим», — заявил Джеймс во время послематчевой пресс-конференции.

Сегодня Джеймс провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 21 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 3 из 6 — со штрафных), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».