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«Без комментариев». Леброн отреагировал на отсутствие центрового в составе «Лейкерс»

«Без комментариев». Леброн отреагировал на отсутствие центрового в составе «Лейкерс»
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Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103, 1-4) высказался по поводу отсутствия классического центрового в составе лос-анджелесского коллектива.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

«Без комментариев. Мой кореш Эй Ди [Энтони Дэвис] сказал то, что хотел (чтобы «Лейкерс» на тот момент — начало февраля — заполучили хорошего центрового. — Прим. «Чемпионата»), а на следующей неделе его уже не было», — заявил Джеймс во время послематчевой пресс-конференции.

Сегодня Джеймс провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 21 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 3 из 6 — со штрафных), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».

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