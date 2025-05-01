«Без комментариев». Леброн отреагировал на отсутствие центрового в составе «Лейкерс»

Лёгкий форвард и лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс после пятого матча первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103, 1-4) высказался по поводу отсутствия классического центрового в составе лос-анджелесского коллектива.

«Без комментариев. Мой кореш Эй Ди [Энтони Дэвис] сказал то, что хотел (чтобы «Лейкерс» на тот момент — начало февраля — заполучили хорошего центрового. — Прим. «Чемпионата»), а на следующей неделе его уже не было», — заявил Джеймс во время послематчевой пресс-конференции.

Сегодня Джеймс провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 22 очка (9 из 21 с игры, где 1 из 5 — трёхочковые; 3 из 6 — со штрафных), сделав семь подборов и шесть результативных передач. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «-14».