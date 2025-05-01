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Только один эксперт ESPN считал, что «Лейкерс» проиграют серию «Миннесоте»

Только один эксперт ESPN считал, что «Лейкерс» проиграют серию «Миннесоте»
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В социальных сетях набирает популярность снимок, на котором представлены прогнозы экспертов канала ESPN на серию плей-офф первого раунда сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз», которая завершилась поражением «озёрников» — 1-4.

Прогнозы экспертов ESPN

Прогнозы экспертов ESPN

Фото: Скриншот

11 экспертов из 12 предположили, что коллектив из Лос-Анджелеса выиграет в первом раунде у «Миннесоты». Восемь человек посчитали, что «Лейкерс» сделают это в шести матчах, среди них оказались обозреватель Тим Макмахон, Джамал Кольер и Бобби Маркс. Журналист Марк Спирс и Ом Янгмисук предположили, что «Лос-Анджелесу» понадобится семь игр. И только Тим Бонтемпс верил, что коллективы из Миннесоты выиграет в шести матчах.

В ночь на 1 мая прошла пятая, заключительная игра серии, в которой «озёрники» уступили со счётом 96:103.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
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