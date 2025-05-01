Только один эксперт ESPN считал, что «Лейкерс» проиграют серию «Миннесоте»

В социальных сетях набирает популярность снимок, на котором представлены прогнозы экспертов канала ESPN на серию плей-офф первого раунда сезона-2024/2025 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз», которая завершилась поражением «озёрников» — 1-4.

Прогнозы экспертов ESPN Фото: Скриншот

11 экспертов из 12 предположили, что коллектив из Лос-Анджелеса выиграет в первом раунде у «Миннесоты». Восемь человек посчитали, что «Лейкерс» сделают это в шести матчах, среди них оказались обозреватель Тим Макмахон, Джамал Кольер и Бобби Маркс. Журналист Марк Спирс и Ом Янгмисук предположили, что «Лос-Анджелесу» понадобится семь игр. И только Тим Бонтемпс верил, что коллективы из Миннесоты выиграет в шести матчах.

В ночь на 1 мая прошла пятая, заключительная игра серии, в которой «озёрники» уступили со счётом 96:103.