Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 1 мая
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В четверг, 1 мая, в элитном европейском баскетбольном турнире Евролиге состоится очередной игровой день, в котором пройдёт одна встреча в рамках 1/4 финала сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.
Права на трансляции матчей Евролиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 1 мая:
22:00 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» (счёт в серии 1-2).
Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Единственным клубом, который на 1 мая обеспечил себе выход в полуфинал сезона-2024/2025, является турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. «Фенербахче» закончил регулярный сезон на втором месте.
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