В четверг, 1 мая, в элитном европейском баскетбольном турнире Евролиге состоится очередной игровой день, в котором пройдёт одна встреча в рамках 1/4 финала сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 1 мая:

22:00 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» (счёт в серии 1-2).

Единственным клубом, который на 1 мая обеспечил себе выход в полуфинал сезона-2024/2025, является турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. «Фенербахче» закончил регулярный сезон на втором месте.