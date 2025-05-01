Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 1 мая

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 1 мая
Комментарии

В четверг, 1 мая, в элитном европейском баскетбольном турнире Евролиге состоится очередной игровой день, в котором пройдёт одна встреча в рамках 1/4 финала сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием.

Права на трансляции матчей Евролиги в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

Расписание матчей 1/4 финала плей-офф Евролиги 1 мая:

22:00 мск — «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» (счёт в серии 1-2).

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Единственным клубом, который на 1 мая обеспечил себе выход в полуфинал сезона-2024/2025, является турецкий «Фенербахче», обыгравший французский «Париж» со счётом 3-0. «Фенербахче» закончил регулярный сезон на втором месте.

Сейчас читают:
Владимир Гомельский оценил перспективы Егора Дёмина в случае попадания в «Даллас»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android