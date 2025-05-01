В adidas потроллили Леброна Джеймса, дав необычное прозвище Энтони Эдвардсу

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Пресс-служба немецкой компании по производству спортивной одежды, обуви и аксессуаров adidas потролилла 40-летнего форварда и четырёхкратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброна Джеймса из «Лос-Анджелес Лейкерс» после поражения «озёрников» в первом раунде плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (1-4), дав необычное прозвище звезде «волков» Энтони Эдвардсу.

«Убийца королей », — написала пресс-служба adidas в социальной сети Х (ранее «Твиттер»).

Напомним, в начале карьеры Леброна в НБА компании Nike и adidas были главными фаворитами в борьбе за заключение спонсорской сделки с Леброном. Джеймс выбрал контракт с Nike.

В 2024-м Эдвардс подписал многолетний и многомиллионный контракт с adidas.

В пятом, заключительном матче серии, который «Миннесота» выиграла со счётом 103:96, у Эдвардса 15 очков, 11 подборов, восемь передач и три перехвата. «Волки» выиграли серию со счётом 4-1.