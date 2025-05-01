Лука Дончич кратко прокомментировал травму, полученную в серии с «Миннесотой»

26-летний звёздный словенский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий в «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, кратко прокомментировал травму спины, которую получил во время пятого матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103).

Кадр из трансляции Кадр из трансляции

«Это совсем нехорошо», — сказал Дончич на пресс-конференции после матча.

Во время прохода под кольцо Лука получил удар от защитника «Миннесоты» Донте Дивинченцо и неудачно приземлился, после чего схватился за спину.

По итогам встречи у Дончича 28 очков, семь подборов, девять передач и один перехват при двух потерях. «Лейкерс» уступили в серии со счётом 1-4.