Лука Дончич кратко прокомментировал травму, полученную в серии с «Миннесотой»
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26-летний звёздный словенский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий в «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, кратко прокомментировал травму спины, которую получил во время пятого матча первого раунда плей-офф сезона-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103).
НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
«Это совсем нехорошо», — сказал Дончич на пресс-конференции после матча.
Во время прохода под кольцо Лука получил удар от защитника «Миннесоты» Донте Дивинченцо и неудачно приземлился, после чего схватился за спину.
По итогам встречи у Дончича 28 очков, семь подборов, девять передач и один перехват при двух потерях. «Лейкерс» уступили в серии со счётом 1-4.
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