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Трамп поддержал известного обозревателя НБА как будущего кандидата в президенты США

Трамп поддержал известного обозревателя НБА как будущего кандидата в президенты США
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47-й президент Соединённых Штатов Америки (США) Дональд Трамп поддержал известного журналиста и эксперта Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стивена Эй Смита как будущего кандидата в президенты.

— Может ли Стивен Эй Смит стать президентом США?
— Ну, Стивен — хороший и умный парень. Мне нравится смотреть, как он раскрывает свои навыки взаимодействия и развлечения с толпой, что очень важно. Люди любят смотреть на него. Как демократ он бы хорошо смотрелся и был бы прекрасным кандидатом в президенты, — приводит слова Трампа издание Legion Hoops.

По версии издания Kalshi Эй Смит обладает шансом в 6% стать кандидатом в президенты США от Демократической партии, в то время как Камала Харрис — 5%. Камала была главным соперником Трампа на последних выборах.

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