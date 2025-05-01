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Эксперт высказал категоричное мнение по поводу будущего Адетокунбо в НБА

Эксперт высказал категоричное мнение по поводу будущего Адетокунбо в НБА
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Бывший ассистент генерального менеджера «Бруклин Нетс», ныне эксперт и инсайдер ESPN Бобби Маркс высказался о будущем 30-летнего греческого форварда и чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Янниса Адетокунбо в составе «Милуоки Бакс».

«У «Бакс» в этом году нет выбора в первом раунде… Они создали финансовую гибкость, обменяв Криса Миддлтона на Кайла Кузму. Я думаю, что время Янниса Адетокунбо в этом составе «Милуоки» подошло к концу», — сказал Маркс в эфире NBA on ESPN.

В первом раунде плей-офф сезона-2024/2025 «Милуоки» уступил коллективу «Индиана Пэйсерс» со счётом 1-4. По ходу серии разыгрывающий Дэмьен Лиллард порвал ахиллово сухожилие.

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