Турецкий центровой «Хьюстона» стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

22-летний турецкий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Алперен Шенгюн, представляющий коллектив «Хьюстон Рокетс» на позиции центрового, стал автором уникального достижения в плей-офф североамериканской лиги.

Шенгюн стал первым центровым в истории НБА, который за пять дебютных матчей в плей-офф набирал в среднем 20+ очков, делал 10+ подборов и 5+ передач. По итогам пяти встреч первого раунда с «Голден Стэйт Уорриорз» на счету Алперена 20,8 очка, 11,0 подбора и 5,2 передачи за игру.

В ночь на 1 мая «Хьюстон» крупно обыграл «Уорриорз» со счётом 131:116, сделав счёт в серии 2-3. На счету Шенгюна 15 очков, девять подборов, девять передач, два блок-шота и два перехвата при одной потере.