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Турецкий центровой «Хьюстона» стал автором уникального достижения в плей-офф НБА

Турецкий центровой «Хьюстона» стал автором уникального достижения в плей-офф НБА
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22-летний турецкий игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Алперен Шенгюн, представляющий коллектив «Хьюстон Рокетс» на позиции центрового, стал автором уникального достижения в плей-офф североамериканской лиги.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 02:30 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
131 : 116
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Хьюстон Рокетс: Ванвлит - 26, Томпсон - 25, Брукс - 24, Шенгюн - 15, Грин - 11, Холидей - 9, Исон - 9, Смит II - 7, Грин - 3, Ландейл - 2, Уитмор, Тэйт, Адамс, Шеппард, Уильямс
Голден Стэйт Уорриорз: Муди - 25, Нокс - 14, Карри - 13, Спенсер - 11, Пэйтон II - 8, Подзиемски - 8, Батлер - 8, Сантос - 7, Грин - 7, Пост - 5, Хилд - 4, Джексон-Дэвис - 4, Луни - 2, Куминга, Ки

Шенгюн стал первым центровым в истории НБА, который за пять дебютных матчей в плей-офф набирал в среднем 20+ очков, делал 10+ подборов и 5+ передач. По итогам пяти встреч первого раунда с «Голден Стэйт Уорриорз» на счету Алперена 20,8 очка, 11,0 подбора и 5,2 передачи за игру.

В ночь на 1 мая «Хьюстон» крупно обыграл «Уорриорз» со счётом 131:116, сделав счёт в серии 2-3. На счету Шенгюна 15 очков, девять подборов, девять передач, два блок-шота и два перехвата при одной потере.

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