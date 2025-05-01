Названа команда, которая может заинтересоваться Яннисом Адетокунбо

Североамериканский журналист и эксперт Джейк Фишер заявил, что руководство коллектива Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Спёрс» может заинтересоваться 30-летним греческим форвардом, чемпионом североамериканской лиги Яннисом Адетокунбо из «Милуоки Бакс».

«Ожидается, что ”Спёрс" спросят о Яннисе, поскольку они намерены создать конкурентоспособную команду с Вембаньямой», — приводит слова Фишера издание Basketball Forever в социальной сети Х (ранее Twitter).

У техасской команды в наличии 36 драфт-пиков на ближайшие семь лет, а также незагруженная зарплатная ведомость.

Ранее эксперт высказал категоричное мнение по поводу будущего Адетокунбо в НБА.