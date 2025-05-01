Лука Дончич отреагировал на возможность остаться в «Лейкерс»

26-летний звёздный словенский игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Лука Дончич, выступающий в «Лос-Анджелес Лейкерс» на позиции защитника, ответил на вопрос о своём будущем в составе «озёрников».

«Я ещё не думал об этом. Честно говоря, это было здорово. То, как фанаты приняли меня, было потрясающе. Я действительно рад, что я здесь», — сказал Дончич на пресс-конференции после пятого матча.

В первом раунде плей-офф «Миннесота Тимбервулвз» обыграла «Лейкерс» со счётом 4-1.

Лука пришёл в состав калифорнийцев 2 февраля 2025 года в результате громкого обмена между «Даллас Маверикс» и «Лейкерс», в ходе которого чемпион НБА Энтони Дэвис отправился в Техас.