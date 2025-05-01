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Игроки «Миннесоты» в матче плей-офф с «Лейкерс» показали уникальный результат в истории

Игроки «Миннесоты» в матче плей-офф с «Лейкерс» показали уникальный результат в истории
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Игроки команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Миннесота Тимбервулвз» в пятом матче плей-офф сезона-2024/2025 с «Лос-Анджелес Лейкерс» (103:96) добились уникального результата в истории североамериканской лиги. «Миннесота» — первая команда в истории НБА, выигравшая матч, реализовав менее 16% трёхочковых бросков при 36 и более попытках (предыдущий рекорд 0-27).

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза

Лучшим игроком «Тимбервулвз» в пятом и финальном матче первого раунда стал французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл — 27 очков, 24 подбора и два блок-шота. «Миннесота» выиграла у «Лейкерс» со счётом 4-1.

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