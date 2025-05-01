Леброн Джеймс признал, в каких моментах испытывает разочарование

40-летний американский игрок и четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Леброн Джеймс, представляющий коллектив «Лос-Анджелес Лейкерс», после пятого матча первого раунда плей-офф в сезоне-2024/2025 с «Миннесотой Тимбервулвз» (96:103) рассказал, в каких моментах испытывает разочарование.

«Каждый сезон, когда мне не удавалось выйти в финал или завоевать чемпионство, становился для меня разочарованием. И в этом межсезонье я вновь буду ощущать ту же горечь нереализованных целей», — сказал Джеймс во время послематчевой пресс-конференции.

«Лейкерс» выбыли из борьбы за титул, проиграв серию «Миннесоте» со счётом 1-4.