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Андрей Кириленко высказался об изменениях игры в НБА

Андрей Кириленко высказался об изменениях игры в НБА
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Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а ныне президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко порассуждал об изменениях в структуре игры североамериканской лиги.

«За последние 20 лет баскетбол очень изменился. Когда я только приходил в НБА в конце 1990-х — начале 2000-х, это была лига центровых. Шакил О’Нил был в своём прайме, гиганты получали мяч под кольцом, подавляли соперников физикой, и все команды стремились выстроить свою игру вокруг мощного «большого».

Но со временем всё изменилось. Центровые уже не были основной движущей силой, их становилось меньше, а ключевые роли перешли к универсальным форвардам и атакующим защитникам. Это была эпоха Коби Брайанта, Леброна Джеймса, Кевина Дюранта. Мне доводилось противостоять каждому из них, и практически в каждой команде был свой звёздный снайпер: сегодня ты играешь против Стояковича, завтра — против Новицки, послезавтра — против Леброна или Коби.

Затем игра вновь изменилась и началась новая эра — эра трёхочковых. Если посмотреть статистику, сейчас бросают в три-четыре раза больше «троек», чем 15 лет назад. Огромную роль в этом сыграл Стеф Карри — он буквально перевернул игру. Он вышел и стал играть в баскетбол так, как будто это видеоигра, — безумная точность, дальние броски с любой точки площадки. Естественно, вся лига начала подстраиваться под новый стиль.

Сейчас мы наблюдаем ещё одну эволюцию: появляются высокие игроки, которые могут бросать трёхочковые с отличным процентом. Классический пример — Никола Йокич, один из лучших игроков в НБА, или Виктор Вембаньяма — сенсация из Франции.

Куда всё идет дальше? Думаю, что игра продолжит уходить от кольца, трёхочковые останутся важной частью баскетбола. Но, как и в моде, в спорте всё циклично. Мне кажется, что через какое-то время мы снова увидим доминирующих центровых, которые будут решать под кольцом. И, возможно, кто-то из сегодняшних молодых игроков станет началом этого нового витка эволюции», — написал Кириленко в своём телеграм-канале.

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