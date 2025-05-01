«Лейкерс» впервые в истории вылетели в первом раунде плей-офф НБА, будучи третьим посевом

Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые в своей истории вылетела в первом раунде плей-офф североамериканской лиги после того, как закончила регулярный чемпионат на третьем месте.

В первом раунде сезона-2024/2025 «Лейкерс» встретились с коллективом «Миннесота Тимбервулвз» и вылетели из борьбы за титул, уступив со счётом 1-4.

«Тимбервулвз» по итогам регулярки оказались на шестой позиции.

В ночь на 1 мая состоялся заключительный матч, в котором «озёрники» уступили со счётом 96:103. Лучшим игроком «Тимбервулвз» в пятом, финальном матче первого раунда стал французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл — 27 очков, 24 подбора и два блок-шота.