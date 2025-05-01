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«Лейкерс» впервые в истории вылетели в первом раунде плей-офф НБА, будучи третьим посевом

«Лейкерс» впервые в истории вылетели в первом раунде плей-офф НБА, будучи третьим посевом
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Команда Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» впервые в своей истории вылетела в первом раунде плей-офф североамериканской лиги после того, как закончила регулярный чемпионат на третьем месте.

В первом раунде сезона-2024/2025 «Лейкерс» встретились с коллективом «Миннесота Тимбервулвз» и вылетели из борьбы за титул, уступив со счётом 1-4.

«Тимбервулвз» по итогам регулярки оказались на шестой позиции.

В ночь на 1 мая состоялся заключительный матч, в котором «озёрники» уступили со счётом 96:103. Лучшим игроком «Тимбервулвз» в пятом, финальном матче первого раунда стал французский центровой Руди Гобер, оформивший дабл-дабл — 27 очков, 24 подбора и два блок-шота.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 5-й матч
01 мая 2025, четверг. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
96 : 103
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 28, Хатимура - 23, Джеймс - 22, Ривз - 12, Финни-Смит - 7, Вандербилт - 2, Клебер - 2, Кнехт, Винсент, Джеймс, Хэйс, Милтон, Лень, Гудвин, Моррис
Миннесота Тимбервулвз: Гобер - 27, Рэндл - 23, Эдвардс - 15, Александер-Уолкер - 10, Дивинченцо - 9, Макдэниелс - 8, Конли - 8, Рид - 3, Шеннон, Инглс, Майнотт, Кларк, Миллер, Гарза
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