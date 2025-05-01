«Реал» Мадрид — «Олимпиакос»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть
Поделиться
В четверг, 1 мая, состоится состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» сыграют мадридский «Реал» и «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.
Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Евролиги «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.
После трёх сыгранных матчах вице-чемпион прошлого сезона мадридский «Реал» уступает в серии со счётом 1-2. Единственным клубом, который гарантировал себе участие в полуфинале является турецкий «Фенербахче», обыгравший «Париж» со счётом 3-0.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 мая 2025
-
16:55
-
16:50
-
16:00
-
15:32
-
14:58
-
14:35
-
13:53
-
13:40
-
12:46
-
12:20
-
11:42
-
11:28
-
10:59
-
10:00
-
10:00
-
09:59
-
09:37
-
09:30
-
09:30
-
09:15
-
09:04
-
09:00
-
08:45
-
08:44
-
08:30
-
07:55
-
06:40
-
05:43
-
05:23
-
05:09
-
05:04
-
04:29
-
04:05
-
03:49
-
00:41