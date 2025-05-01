«Реал» Мадрид — «Олимпиакос»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть

В четверг, 1 мая, состоится состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» сыграют мадридский «Реал» и «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

После трёх сыгранных матчах вице-чемпион прошлого сезона мадридский «Реал» уступает в серии со счётом 1-2. Единственным клубом, который гарантировал себе участие в полуфинале является турецкий «Фенербахче», обыгравший «Париж» со счётом 3-0.