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Реал Мадрид — Олимпиакос Пирей. Прямая трансляция
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22:00 Мск
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«Реал» Мадрид — «Олимпиакос»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть прямой эфир

«Реал» Мадрид — «Олимпиакос»: во сколько начнётся матч 1/4 финала Евролиги, где смотреть
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В четверг, 1 мая, состоится состоится матч четвертьфинальной серии плей-офф Евролиги, в рамках которого на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» сыграют мадридский «Реал» и «Монако». Начало встречи запланировано на 22:00 мск. Прямой эфир встречи будет доступен в онлайн-кинотеатре Okko.

Евролига . 1/4 финала. 4-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Права на трансляцию матча Евролиги «Реал» Мадрид — «Олимпиакос» в России принадлежат онлайн-кинотеатру Okko.

После трёх сыгранных матчах вице-чемпион прошлого сезона мадридский «Реал» уступает в серии со счётом 1-2. Единственным клубом, который гарантировал себе участие в полуфинале является турецкий «Фенербахче», обыгравший «Париж» со счётом 3-0.

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